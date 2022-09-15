Осторожно: спам. Москвичи стали получать подарочные сертификаты на ритуальные услуги

Компании выдают себя за городские ритуальные службы

Москвичи начали массово получать подарочные сертификаты на ритуальные услуги. Листовки очень похожи на официальную информацию от города. А сайт, указанный в рекламе, выглядит так, что трудно ему не поверить. Только заключив договор, люди понимают с кем имеют дело.

В почтовом ящике всегда можно найти много интересного: реклама, платёжки, выгодные предложения. Вот, например, скидка почти 20 тысяч рублей. Правда, на похороны. Скидка предоставляется по сертификату, который на рекламные буклеты совсем не похож. Скорее, на официальную информационную брошюру: карта Москвы, выделен один из округов, номера Роспотребнадзора, полиции, управы. И указана ритуальная служба, название которой почти полностью совпадает с городской.

Заходим на сайт - здесь тоже всё как будто официально. На стартовой странице упоминание, что компания эта "городская", "московская", "при поддержке правительства". И знакомое по сайту госуслуг оформление. Всплывающая вкладка обещает скидку 5% по карте москвича.

Но судя по отзывам обратившихся когда-то в эту контору людей, на деле - это обычная коммерческая организация, действующая по всем законам рынка.

— Агенты резко меняются в лице, когда речь заходит о более бюджетном варианте захоронения, начиная отпускать шуточки, что в гробах за 10 тысяч рублей хоронят бомжей. Оговаривается одна цена, в итоге получаете большую.

— Цены нереально высокие, обобрали моего деда, когда тот пришел пьяненький с горя, что бабушка умерла. Гроб продали за 30000! Венки, одежда все очень дорого. Ни стыда, ни совести, обрабатывают убитых горем родственников.

В итоге, в большом перечне товаров и услуг, скидка в 20 тысяч рублей становится незаметной. А жалуются люди уже в настоящую городскую, единственную в Москве, компанию - ГБУ "Ритуал".

"Периодически обращаются заказчики, граждане, которые оказались жертвой оказания ненадлежащих ритуальных услуг со стороны сторонних организаций, которые почему-то отождествляют данную ненадлежащую деятельность с их стороны с действиями ГБУ "Ритуал"" – говорит Владимир Бояршев, начальник службы правового обеспечения ГБУ "Ритуал".

И неудивительно: на сайте приводятся затейливые формулировки, говорящие о том, что контора создана в целях укрепления технической базы "Ритуала".

"Надо проверять, есть ли у них разрешение использовать наименование слова "Москва". Использовать слово "Москва" и производные от этого слова возможно в наименовании юрлица только если есть разрешение от властей города", - говорит Яна Бондаренко, юрист.

Ещё деталь - адрес сайта лжекомпании. Он тоже подозрительно созвучен с ГБУ "РИТУАЛ".

"Компания просто покупает абсолютно любой свободный домен, который ещё не зарегистрирован и не занят какой-то другой организацией. Он может месяцами функционировать, обворовывать граждан и осуществлять какие-то другие противоправные действия", - говорит Павел Мясоедов, IT-специалист.

Офис выглядит не так официально, как сайт. Расположен в промзоне, среди складских помещений, на двери крошечная вывеска. Да и менеджеры в офисе говорят, что к ГБУ "Ритуал" никакого отношения не имеют, однако как мантру повторяют:

- Мы городская специализированная служба по вопросам похоронного дела г. Москвы.

- Вы, получается, как филиал ГБУ "Ритуал", правильно?

- Неее.

- Нет?

В России услуги по захоронению по закону могут предоставлять частные компании. Но доверие у москвичей больше вызывает городская служба. Поэтому под них и маскируются. Ведь человеку в горе сложно разобраться во всех тонкостях.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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