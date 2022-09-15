Театр имени Моссовета рассказал о планах на новый сезон

Ожидаются интересные постановки

Юбилейный, сотый сезон открыл сегодня Театр имени Моссовета. О ближайших планах труппе рассказал художественный руководитель Евгений Марчелли.

Этим вечером - новый спектакль Андрея Кончаловского "Укрощение строптивой". Завтра - ещё одна премьера, "Соло для часов с боем", где блистают звёзды театра старшего поколения.

Сам Марчелли 1 октября представит новую постановку "Шекспиргамлет". В конце ноября "Бесприданницу". А в марте "Маскарад". Эмоций будет много.

"Ждать радости, ждать того, что ждешь всегда от театра: удивления, тепла, может быть, иногда возмущения. В общем, ждать впечатлений театральных", - рассказал Евгений Марчелли.

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