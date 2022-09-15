Президент Польши поддержал идею потребовать репарации от России

Варшава также требует компенсации от Берлина

Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу, Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому можно требовать репарации и от Москвы. Такое мнение в четверг, 15 сентября, высказал польский президент Анджей Дуда.

Политик заявил, что не видит причин, по которым Варшава не могла бы добиваться репараций от России.

Что касается виновников конфликта вокруг темы репараций, Дуда возложил всю вину на Германию, заявив, что "если сегодня кто-то говорит, что мы излишне разжигаем конфликт, требуя репараций, то пусть спрашивают немцев, почему в 1939 году они начали этот конфликт", сообщает РИА Новости.

В начале июля Варшава завершила подсчет ущерба, понесенного в годы Второй мировой и предъявили претензии к ФРГ. Однако в Берлине напомнили, что все репарации уже выплачены и новых поступлений в польский бюджет из германского не предвидится.

Депутат Сейма от правящей польской партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшаве стоит подсчитать ущерб, причиненный Польше Россией во время Второй мировой войны, а затем потребовать от Москвы выплаты репараций.

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