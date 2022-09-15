Россия нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

Уничтожены 30 военных и 10 единиц техники

Российская авиация высокоточным оружием нанесла удары по пунктам дислокации войск Украины в Харьковской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения "Омега" уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники", - сказал он.

Также в Харьковской области и в ДНР уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, добавил Конашенков.

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