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Взрывы прогремели в Херсоне и Мелитополе

14:36
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Пострадала съемочная группа "ТВ Центра"

Несколько мощных взрывов прогремели в Мелитополе (Запорожская область) и Херсоне (Херсонская область) днем в четверг, 15 сентября.

Как сообщает РИА Новости, в Мелитополе два взрыва были слышны со стороны выезда из города в сторону Крыма.

В Херсоне раздалось не менее пяти взрывов. В городе, предварительно, сработала система противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что в Запорожье в результате взрыва пострадала съемочная группа "ТВ Центра". Машина, на который она передвигалась, перевернулась. Водитель и специальный корреспондент Никита Васильев ранены. Сейчас им оказывают помощь.

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