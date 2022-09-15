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Собянин: Фармацевтический кластер в Зеленограде заработает почти в полном объеме в 2023 году

14:48
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Предоставляемые резидентам технополиса преимущества крайне важны

В "Алабушево" строится новый современный фармацевтический кластер мирового уровня. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел площадки особой экономической зоны в Зеленограде.

По словам мэра, часть заводов уже работает. "В следующем году все три завода площадью около 100 тысяч квадратных метров будут работать почти в полном объеме", - добавил Собянин.

В ходе посещения площадки "Алабушево" мэр осмотрел завод фармацевтической компании "Биокад", строительство производственных корпусов фармацевтических компаний "Р-Опра" и "Брайт Вэй Индастриз".

Предоставляемые резидентам технополиса преимущества крайне важны в текущей экономической ситуации, рассказал генеральный директор ООО "ГЕНЕРИУМ-Некст" Александр Андрюшечкин.

"Это и современная инфраструктура промышленного кластера, и удобная логистика, и расположение в центре промышленной агломерации. Кроме того, высокая концентрация подобных высокотехнологичных производств способствуют общему развитию бизнеса", - отметил он.

Со своей стороны генеральный директор ООО "АМЕДАРТ" Андрей Колокольцов заявил, что столичные власти активно помогают резидентам, субсидируя закупки оборудования, технологий, а также выдавая льготные кредиты. "Все эти меры дают нам возможность продолжать вкладывать средства в новые разработки лекарств, вносить свой посильный вклад в обеспечение лекарственной безопасности России", - сказал он.

Андрей Колокольцов в числе преимуществ площадки также назвал внутреннюю коммуникацию с другими компаниями-резидентами.

Руководитель отдела ООО "С-Терра СиЭсПи" Екатерина Исайкина указала на большое значение информационной безопасности работы предприятий. "Мощности ОЭЗ "Технополис Москва", современная инфраструктура и помещения, которые предоставляет столичная ОЭЗ, позволили достичь хороших результатов", - сказала она.

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