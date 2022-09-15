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Путин осудил провокации США в Тайваньском проливе

14:59
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Москва следует принципу "единого Китая"

Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе. Такое заявление сделал в четверг, 15 сентября, российский лидер Владимир Путин.
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Президент России проводит встречу с лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Владимир Путин подчеркнул, что Москва "твердо, на деле" придерживается принципа "единого Китая", сообщает РИА Новости.

Напряженность между Китаем и Тайванем возросла после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Вашингтон заявил о поддержке Тайваня и готовности оказывать ему военную помощь. В КНР выразили решительный протест против нарушения политики "единого Китая".

6 сентября американский генерал Клинтон Хайнот заявил, что Соединенные Штаты готовы атаковать Китай в случае его агрессивных действий в отношении Тайваня.

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