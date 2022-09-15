Собянин рассказал о строительстве новых дорог и развязок в Зеленограде

Работы ведутся в соответствии с планом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел работы по реконструкции будущей конечной станции МЦД-3 "Крюково". По словам мэра, по сути дела, там возводится новый вокзальный комплекс.

"Это делается, конечно, в первую очередь, для удобства пассажиров, но технологически - это под запуск МЦД-3, по сути дела, наземного метро, которое придет в Зеленоград. Частота движения значительно улучшится: в час пик где-то в 1,5 раза, и раза в четыре - в обычное время. И стоимость билетов уменьшится более чем в два раза. И возможности другие совершенно для пересадки в метрополитен и пункты пересадки", - заявил Собянин.

Также на объекте развернулись работы по заделу под будущие высокоскоростные магистрали на Санкт-Петербург.

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