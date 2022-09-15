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Россия построит газопровод в Пакистане

15:16
  • четверг
  • 15 сентября 2022

В ближайшее время начнется реализация проекта

Строительство газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал российский вице-премьер Александр Новак.
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Новак напомнил, что есть межправсоглашение о строительстве газопровода из Карачи на север Пакистана длиной 1100 км, уже создана компания в России, которая реализует этот проект.

Как уточнил вице-премьер, проект "касается поставок СПГ". Этот вопрос и поставки сжиженного газа в Пакистан российская сторона обсудила со своими партнерами.

Новак также назвал перспективным проект газопровода Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан, сообщает "Интерфакс".

О том, что Россия намерена поставлять в Пакистан сжиженный природный газ, сообщалось еще в 2015 году. Тогда было подписано межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор. Инвестиции в проект должны были составлять 2 млрд долларов.

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