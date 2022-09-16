Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Львам и Стрельцам стоит повременить со свиданиями и романтическими затеями

Овны

Планеты сегодня сорвались с катушек, так что всем знакам зодиака предстоят трудные задачи. А вы избегайте перегрузок, старайтесь беречь силы, будьте бережны к себе.

Тельцы

Если у вас есть недоброжелатели, сегодня они могут активизироваться. Не давайте спуску хейтерам и слишком любопытным людям – ставьте их на место без колебаний.

Близнецы

Марс в вашем знаке рассорился с Венерой, что явно не на пользу влюбленным и всем, кто будет вести рабочие переговоры. Если общение не складывается, лучше не продолжать.

Раки

От всех бед вас спасет интуиция! Сегодня она ваш верный друг и проводник по узкой тропе успеха, слушайте свое сердце и не уступайте никаким авторитетам.

Львы

Покупки, прически и свидания – три вещи, которые сегодня скорее всего окажутся неудачными. Зато вы сможете душевно провести время с друзьями или коллегами.

Девы

Венеру в вашем знаке атакует Марс, что не добавляет везения на работе и в бизнесе. Переключитесь на работу с цифрами и таблицами, тогда день пролетит незаметно.

Весы

Алкоголь, соки с добавлением сахара, газированная вода, а также лекарства сегодня крайне нежелательны. А еще обязательно перепроверяйте информацию от коллег, чтобы не отвечать за чужие ошибки.

Скорпионы

Сбои в работе приложений банков могут помешать вам сегодня реализовать свои планы. Постарайтесь заняться делами, которые не касаются денег.

Стрельцы

Знакомства, флирт и прочие романтические затеи сегодня рискуют пойти не по вашему сценарию. Будьте готовы даже к тому, что вас попытаются развести на деньги.

Козероги

Предложения о работе или новых источниках дохода можно сразу отправлять в корзину: в них мало правды. А вот советы успешных людей о самоорганизации пойдут на пользу. Посмотрите блогеров.

Водолеи

У вас может появиться соблазн завести тайные отношения. Может, лучше посмотреть об этом кино? Согласитесь: за любовными драмами лучше наблюдать со стороны!

Рыбы

Звезды шлют сигналы о том, что вам сегодня не стоит никому доверять в личных беседах, на переговорах и даже на свиданиях. Увы: в мире полно людей, промышляющих обманом…

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