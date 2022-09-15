Кабмин выделит еще более 56 млрд рублей на льготную ипотеку

Об этом рассказал глава правительства

Российское правительство продолжает системно поддерживать льготную ипотеку. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, кабмин выделяет ресурсы на реализацию профильных программ, в том числе в связи со снижением ставки до 7% годовых. В качестве дополнительного финансирования будет выделено еще более 56 млрд рублей.

Из этой суммы свыше 16,5 млрд рублей направят на семейную ипотеку, почти 5 млрд рублей — на дальневосточную ипотеку, уточнил премьер-министр.

По словам главы правительства, такая помощь позволит гражданам приобрести новые дома и квартиры, строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов, поддержки спроса на товары и услуги смежных отраслей, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко заявил, что программа льготной ипотеки "должна на каком-то этапе отключаться", поскольку это лишь мера на период кризиса. По словам Мутко, в настоящее время, ставка по ипотечным кредитам "достаточно комфортная", а 2021 год оказался рекордным по выдаче ипотеки в целом.

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