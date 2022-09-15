Эстония разместит у себя дивизию НАТО

Таллин рассчитывает, что подразделения НАТО будут готовы защитить Эстонию

Эстония готовится к размещению дивизии НАТО, на подготовку военной инфраструктуры выделены необходимые средства. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал глава государства Алар Карис.

Эстонский президент провел встречу с руководителем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, стороны обсудили подготовку Эстонии к размещению дивизии НАТО, события на Украине и расширение альянса.

В Таллине объявили, что ставят перед собой цель создать основу для размещения дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать слаженно вместе с эстонскими Силами обороны.

Карис подчеркнул, что для республики важно, чтобы подразделения НАТО были готовы защитить Эстонию с первого момента возможного военного конфликта, сообщает РИА Новости.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО значительно усилит свое военное присутствие на восточной границе, посылая "однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников".

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