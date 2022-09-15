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США решили направить на Украину передовые ракетные системы

15:27
  • четверг
  • 15 сентября 2022

О новом пакете военной помощи Киеву будет объявлено в ближайшие дни

Киеву для успешных боев на востоке и юге страны нужны вооружения, и США предоставят его Украине. Вашингтон в ближайшие дни объявит о новом пакете военной помощи. В перечень поставок войдут и передовые ракетные системы, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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"Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы", - сказал Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

О новом пакете американской военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов было объявлено на прошлой неделе. 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Киеву, 2,2 миллиарда - на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". МИД России предупредил, что страны НАТО играют с огнем, накачивая Украину оружием. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для ВС России, передает РИА Новости.

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