ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Машина перевернулась": журналист "ТВ Центра" рассказал о взрыве в Запорожье

15:48
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Он отметил, что все живы

Корреспондент "ТВ Центра" Никита Васильев рассказал подробности взрыва в Запорожской области, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала.

"Ехали на наши позиции. Прогремел взрыв. Водитель резко ушёл в сторону. Машина перевернулась. Помню, как меня вытащили, помню, как горела машина. Потом стреляли в воздух. Видимо был беспилотник. Всё живы", - сообщил Никита Васильев.

Напомним, инцидент произошел во время выезда на съемки. Травмы получили корреспондент и водитель машины. В настоящее время медики оказывают пострадавшим помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Корреспондент "ТВ Центра" Никита Васильев
Корреспондент "ТВ Центра" Никита Васильев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.