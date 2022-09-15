"Машина перевернулась": журналист "ТВ Центра" рассказал о взрыве в Запорожье

Он отметил, что все живы

Корреспондент "ТВ Центра" Никита Васильев рассказал подробности взрыва в Запорожской области, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала.

"Ехали на наши позиции. Прогремел взрыв. Водитель резко ушёл в сторону. Машина перевернулась. Помню, как меня вытащили, помню, как горела машина. Потом стреляли в воздух. Видимо был беспилотник. Всё живы", - сообщил Никита Васильев.

Напомним, инцидент произошел во время выезда на съемки. Травмы получили корреспондент и водитель машины. В настоящее время медики оказывают пострадавшим помощь.

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