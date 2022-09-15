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Россиянам - владельцам недвижимости в Финляндии откажут в визах

15:47
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Президент Ниинисте не считает это достаточным основанием для въезда в страну

Гражданам России, владеющим недвижимостью в Финляндии, откажут во въезде в страну. Финский президент Саули Ниинисте не считает, что это достаточное основание для выдачи визы.

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"До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, способствующий получению визы. По-моему, в этом нет необходимости", - заявил Ниинисте журналистам.

Президент Финляндии добавил, что это касается только собственности, приобретенной на территории страны после определенной даты. В то же время, Ниинисте отметил, что Хельсинки не может на законных основаниях признать все выданные россиянам шенгенские визы недействительными, как это уже сделали страны Балтии и Польши. В настоящее время действительными остаются порядка 100 тысяч виз граждан России, приводит слова финского лидера ТАСС.

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