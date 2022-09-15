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Приморские рыбаки выловили тунцов-гигантов

18:47
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Каждая рыба весит более 200 кг

Неожиданный улов... Рыбаки из Приморья вместо иваси из Тихого океана вытащили промысловыми сетями гигантских голубых тунцов. Самый ценный подвид. Каждая рыбина почти два метра в длину и весит более 200 килограммов. Например, на аукционе в Японии за одну тушку можно было бы выручить около двух миллионов долларов. Пока местные жители мечтают накрутить вкусных котлет, рыбаки уже знают, куда отправят свой ценный улов.

Подробнее – в репортаже Ольги Срипниковой

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