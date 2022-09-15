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При взрыве в Запорожье пострадали журналисты "ТВ Центра": подробности

16:02
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Все живы

Появились подробности взрыва в Запорожской области, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала "ТВ Центр". Журналист Никита Васильев отметил, что у него диагностировали ушиб шейного отдела.

"Нас доставили в больницу, провели рентген. У нашего водителя и ассистента телеоператора – ушиб грудной клетки. Оператор не пострадал", - сообщил он.

Никита Васильев также рассказал детали происшествия. "Мы ехали с военными на наши позиции снимать очередной сюжет про стягивание тяжелого вооружения Украины к Запорожской линии разграничения. Во время передвижения уже в так называемой серой зоне прогремел взрыв на дороге. Водитель резко взял в сторону, машина перевернулась, дальше я потерял сознание. Затем помню, как меня вытащили из машины и помню, что машина горела. Дальше видел, как военнослужащие стреляли в воздух", - сказал он.

Напомним, инцидент произошел 15 сентября во время выезда на съемки. Сейчас медики оказывают пострадавшим помощь.

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Корреспондент "ТВ Центра" Никита Васильев
Корреспондент "ТВ Центра" Никита Васильев
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