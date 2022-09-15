Украинский военнопленный рассказал о лжи Киева

Командование дезинформирует бойцов

В четверг днем националисты продолжили обстреливать населенные пункты Донбасса. В Светлодарске, это ДНР, мишенью радикалов стало здание больницы. В результате атаки один человек погиб, еще трое пострадали. Рвались снаряды также в Донецке, Макеевке, Горловке. Всего за сутки украинские вооруженные формирований выпустили по территории республики около 250 снарядов. Российские войска тем временем наносят удары по скоплениям боевиков - поражены живая сила и техника ВСУ в 116 районах.

Попытки ВСУ организовать наступление разбиваются о такое "ураганное" сопротивление. Расчет реактивной системы залпового огня получил данные о расположении сил противника. По позициям националистов наносят удар 220-миллиметровыми снарядами, огонь корректируют с помощью беспилотников. Результат – десятки единиц разбитой бронетехники неприятеля. Преимущественно – западного производства. В груду металла превратились польские самоходки "Краб", американские машины "Хамви" и "Хаски", бронетранспортеры "М-111".

Как рассказывают украинские пленные, их командование дезинформирует бойцов. Богдан сложил оружие у деревни Терновые Поды в Николаевской области. "Сказали, что нужно просто заехать туда и занять, что там уже никого нет. Вот мы заехали, а нас начали крыть. Чем? Ну это минометы, наверное", - рассказал он.

По несколько раз в день с передовой от российских мотострелков и танкистов приходят запросы на поддержку с воздуха. За ударными вертолетами, готовыми атаковать позиции ВСУ, следует группа огневого прикрытия. Разведчики обеспечивают безопасность летчиков. Они наблюдают за объектами и транспортом на земле, выявляют огневые точки противника.

На этот раз задача пилотов и бойцов спецназа – эвакуировать экипаж одной из машин, подбитой националистами. Среди военных есть раненые. Круглые сутки посменно на боевом дежурстве расчеты зенитных ракетных систем С-300В. Именно они отвечают за безопасное небо вблизи линии соприкосновения и на освобожденной территории.

Комплекс позволяет обнаружить и гарантированно поразить цель на расстоянии более 200 километров в любых погодных условиях – даже если это небольшой дрон-разведчик. Всего за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов.

Стягивая резервы к линии соприкосновения, киевский режим фактически бросает своих военных под массированные удары российских ВКС и артиллерии. В Харьковской области авиация поразила пункты временной дислокации 116-й бригады теробороны и отряда спецназа "Омега", там уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники. На южном участке фронта потери ВСУ намного выше.

Второй день подряд украинские военные обстреливают учебные заведения в Луганской народной республике. В четверг националисты ударили ракетами Himars по медицинскому и педагогическому колледжу в городе Стаханов. Во всем 9-этажном здании выбиты стекла. После вчерашнего обстрела колледжа в Перевальске руководство учебного заведения приняло решение перевести студентов из общежития в более безопасные места. Таким образом, удалось избежать жертв.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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