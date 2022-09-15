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Путин оценил подход России, КНР и Монголии к мировым проблемам

16:27
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Трехсторонние договоренности успешно реализуются

Партнерство России, Китая и Монголии вполне естественно, учитывая географическое положение трех стран и их давние традиции дружбы и взаимной поддержки, заявил президент России. Владимир Путин отметил также уважение и взаимную симпатию народов этих стран. Российский лидер отметил также единство взглядов Москвы, Пекина и Улан-Батора по многим вопросам мировой повестки.

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"Наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов международной повестки, выступают с согласованных позиций в ООН и в региональных организациях", - заявил Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих государств на полях саммита ШОС в Самарканде.

Россия, по словам Путина, заинтересована в укреплении отношений с каждой из этих стран. По оценке российского лидера, эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе. Путин напомнил об утвержденной в 2015 году дорожной карте сотрудничества и об одобренной в 2016 году программе создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. Все эти договоренности успешно реализуются, приводит слова президента ТАСС.

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