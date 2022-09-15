Путин призвал переходить на национальные системы в торговле с КНР и Монголией

Это позволит обезопасить расчеты между государствами

Последовательная линия России, Китая и Монголии на использование национальных валют в коммерческих расчетах способствует росту торговых обменов. В частности, в торговле России с Китаем по итогам первого квартала 2022 года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%, напомнил президент России Владимир Путин.

"В этом контексте было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы - такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей", - заявил российский лидер на трехсторонней встрече с лидерами Китая и Монголии на полях саммита ШОС в Самарканде.

Путин подчеркнул, что использование национальных систем позволит максимально обезопасить расчеты между тремя государствами. В том числе и от политических рисков, приводит слова главы государства ТАСС.

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