Собянин продлил до конца 2023 года условия льготного кредитования субъектов МСП

Москва выделит субсидию в размере 1,21 млрд рублей на реализацию данной программы

Мэр столицы Сергей Собянин продлил действующие условия льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСП). Он подписал соответствующее постановление.

Как отмечает, пресс-служба мэра и правительства столицы, на реализацию данной программы власти выделят субсидию в размере более чем 1,2 миллиарда рублей.

В 2020-2021 годах льготные кредиты получили более 22 тысяч субъектов МСП. Общая сумма предоставленных средств превышает 168 миллиардов рублей.

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