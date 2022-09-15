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Собянин продлил до конца 2023 года условия льготного кредитования субъектов МСП

17:11
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Москва выделит субсидию в размере 1,21 млрд рублей на реализацию данной программы

Мэр столицы Сергей Собянин продлил действующие условия льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСП). Он подписал соответствующее постановление.

Как отмечает, пресс-служба мэра и правительства столицы, на реализацию данной программы власти выделят субсидию в размере более чем 1,2 миллиарда рублей.

В 2020-2021 годах льготные кредиты получили более 22 тысяч субъектов МСП. Общая сумма предоставленных средств превышает 168 миллиардов рублей.

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