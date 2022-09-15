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Лукашенко выпросил у Цзиньпина 10 китайских масок

17:35
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Лидеры Белоруссии и Китая встретились на саммите ШОС

Александру Лукашенко понравились китайские  маски. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде президент Белоруссии по просьбе китайской стороны надел защищающее от коронавируса приспособление. А затем попросил дать ему еще десяток таких, чтобы увезти с собой в Минск.

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Как сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого", изначально на переговоры Лукашенко приехал со своей маской.

"Но перед самой встречей попросил китайскую - на ней флаг КНР. И еще с десяток таких президент попросил с собой в Минск", - сообщили журналисты.

Как известно, Лукашенко редко надевает защитные маски. Даже во время посещения больницы, где лечатся пациенты с COVID-19, главе Минздрава Белоруссии Дмитрию Пиневичу пришлось уговаривать президента надеть маску и обработать руки антисептиком. Как отметил "Пул Первого", то, что не удавалось Пиневичу, сделал Си.

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