Зеленский встретился с военными аналитиками из США и ЕС

Украинский лидер потребовал усилить поддержку Киева

Владимир Зеленский напомнил представителям аналитических центров США и Европы о необходимости усиливать поддержку Украины. Украинский лидер сообщил о встрече с западными аналитиками в Telegram.

"Провел встречу с представителями аналитических центров Европы и Соединенных Штатов Америки... Считаю, что важно не уменьшать давление на оккупантов в вопросах демилитаризации Запорожской АЭС, усиливать оборонную поддержку Украины, в частности системами ПВО", - написал Зеленский.

Украинский президент добавил, что снова призвал страны Запада признать Россию государством-спонсором терроризма. В Вашингтоне ранее уже заявили, что не пойдут на такой шаг и это решение окончательное. Москва после предыдущих призывов Зеленского предупредила США о серьезных последствиях подобных действий.

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