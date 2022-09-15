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Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в военной сфере

18:38
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Декларацию о партнерстве подписали президенты двух стран

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Один из пунктов документа, утвержденного на полях саммита ШОС в Самарканде, посвящен сотрудничеству в военной сфере.

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"Стороны продолжат развивать сотрудничество в военной и военно-технической областях на основе существующих соглашений, а также совершенствовать соответствующую договорно-правовую базу", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Москва и Ташкент, в частности, договорились углублять связи между советами безопасности, правоохранительными органами и спецслужбами. Одно из направлений сотрудничества – противодействие вербовке и перемещению иностранных террористов-боевиков, финансированию терроризма.

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