США внесли в черный список Кадырова и еще 39 россиян

Вашингтон считает, что эти люди "способствуют войне на Украине"

Минфин США объявил о новых санкциях против граждан России – по мнению Вашингтона, они "способствуют войне на Украине". В черный список попали 40 россиян и более 30 организаций из России.

В санкционном списке оказались, в частности, гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев, а также детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которую обвинили в причастности к незаконному вывозу украинских детей на российскую территорию. В перечне также несколько чиновников из Крыма.

Под санкции попал и Рамзан Кадыров. В черный список Минфин внес не только самого главу Чечни, но и его супругу и трех дочерей. Санкции предполагают блокировку их активов и изоляцию от долларовой системы.

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