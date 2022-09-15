Путин: попытки создать однополярный мир приобрели "уродливые очертания"

Президент России провел ряд встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества

Саммит Шанхайской организации сотрудничества вызвал истерику в западных СМИ еще за несколько дней до его проведения. Ударом под дых для Вашингтона стала встреча российского и китайского лидеров. Пекин сближается с Москвой, чтобы установить новый миропорядок, писала американская пресса. С начала пандемии это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина. И приоритеты очевидны - встреча с Путиным. Без масок. Хотя в ходе общения с Александром Лукашенко этот аксессуар присутствовал. Визит главы КНР носит статус государственного. Поэтому встреча в аэропорту особенно торжественная – с исполнением гимнов и народных танцев. Основная тема переговоров - торгово-экономическое сотрудничество. Хотя и фундаментальные заявления тоже прозвучали. Для тех, кто до сих пор не понял, что однополярного мира больше нет.

"Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое", - заявил Путин.

"Мой дорогой и давний друг!" - именно так китайский лидер обращается к Владимиру Путину. Москва разделяет позицию Пекина относительно одного Китая и осуждает провокации США в Тайваньском проливе. КНР, в свою очередь, осуждает экспансию НАТО и выступает за конструктивные экономические отношения.

"Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", - отметил Си Цзиньпин.

Китай поддерживает российскую спецоперацию - одно из главных обвинений в адрес КНР со стороны западных СМИ. Владимир Путин высоко оценил сбалансированную позицию китайцев в связи с украинским кризисом. Москва готова разъяснять свои действия. Тем, кто готов слышать.

"Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете. Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счёт", - заявил Путин.

Растущий товарооборот - один из главных показателей стабильных взаимоотношений. В прошлом году Россия и Китай увеличили его на 35 процентов. В этом - еще на четверть. В планах довести его до 200 миллиардов долларов в год и больше. И золотая лопата в руках у Путина на совместной с лидерами стран ШОС торжественной церемонии посадки деревьев выглядит как намек: Москва - стабильный и надежный партнер.

У Владимира Путина на саммите ШОС насыщенная двусторонними встречами программа. Его уже называют историческим. Как по количеству мировых лидеров, так и по международной ситуации, в условиях которой он проходит. Впервые за три года заседание в очном формате. Нет лишь премьера Армении – Никол Пашинян остался в Ереване из-за обострения на границе с Азербайджаном. Зато заявлен президент Эрдоган – Турция является партнёром ШОС по диалогу.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов передал Владимиру Путину наилучшие пожелания от отца – предыдущего лидера страны. На саммите ШОС Ашхабад присутствует в качестве гостя, но отношения крепнут с каждым годом. Президент Узбекистана получил орден Александра Невского. За заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами. На саммите была подписана декларация о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Ташкентом.

Одна из главных тем повестки дня – расширение ШОС. Ожидается, что в состав организации войдёт Иран, будет рассмотрена заявка Белоруссии. Москва поддержала Тегеран в его желании стать полноправным членом организации. Нынешняя встреча лидеров – уже четвёртая с начала года. Эбрахим Раиси подчеркнул: Исламская Республика никогда не поддержит антироссийские санкции.

Пока европейцы изобретают все новые способы личной гигиены без горячей воды, страны, сотрудничающие с Москвой, подсчитывают прибыль от транзита наших энергоресурсов.

"Считаем перспективным и развитие взаимодействия с Китаем и Монголией в сфере энергетики. На повестке дня – строительство газопровода "Союз Восток" из России в Китай через территорию Монголии. Мы подробно обсуждали данную тему с вашими представителями, которые участвовали в состоявшемся на прошлой неделе Восточном экономическом форуме", - заявил Путин.

Статус партнёров ШОС предоставят Египту, Катару и Саудовской Аравии. С каждым годом всё больше стран стремятся присоединиться к блоку, который представляет половину населения Земли.

Лилия Акиньшина, Кирилл Парменов, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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