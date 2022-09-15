Врачи оказали помощь пострадавшим журналистам "ТВ Центра"

Их жизни вне опасности

В Запорожской области съёмочная группа телеканала "ТВ Центр" пострадала в результате взрыва во время выезда на съёмки. Машина от удара перевернулась, наш корреспондент Никита Васильев на какое-то время потерял сознание.

У него, а также у ассистента оператора и водителя травмы. Их жизни вне опасности, медики оказали пострадавшим помощь. Вот что сообщил сам Никита Васильев:

"Мы ехали с военными на наши позиции снимать очередной сюжет про стягивание тяжелого вооружения Украины к Запорожской линии разграничения. Во время передвижения уже в так называемой серой зоне прогремел взрыв на дороге. Водитель резко взял в сторону, машина перевернулась, дальше я потерял сознание. Затем помню, как меня вытащили из машины и помню, что машина горела. По словам военных, вроде бы произошел обстрел. Может быть, это был миномет или беспилотник. Затем я слышал звуки, похожие на стрельбу. Потом нас доставили в больницу. У нашего ассистента сильный удар грудной полости, его жизни ничего не угрожает. У меня ушиб шейного отдела, ранение уха, царапина на щеке. Оператор не пострадал. Все продолжаем выполнять задачи редакции".

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