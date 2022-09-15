В Европе вырос спрос на дешевые обогреватели

Популярностью пользуются электроодеяла

Европа массово скупает китайские обогреватели, сообщает финансовое издание "Цайсинь". Журналисты подсчитали: с января по июль спрос на дешевые электроприборы увеличился почти на 100%. Чаще всего жители Старого Света заказывают электроодеяла. Но одной экономии, предупреждают национальные правительства, мало. Немцы требуют от еврочиновников заниматься реальными проблемами, а не играть в геополитику.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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