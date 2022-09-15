В Москве прошел гала-концерт "Новые имена"

Выступили молодые музыканты

В Москве сегодня прошел гала-концерт "Новые имена". В нем выступили молодые музыканты и авторы-исполнители. Все они - победители конкурса, который организовала "Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной" при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Конкурс был проведен, чтобы найти талантливых музыкантов, работающих в самых разных стилях, направлениях и жанрах. Желающих продемонстрировать свое мастерство оказалось немало. На конкурс было представлено более 700 музыкальных произведений. Из них жюри выбрало 30 работ, которые попали во второй тур. А уже лучшие из них и услышали сегодня на гала-концерте.

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