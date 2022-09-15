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Названа дата подачи отопления в жилые дома Москвы

19:30
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Сети к сезону готовы

Власти Москвы назвали дату подачи тепла в жилые дома. Как сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, отопление начнут включать 18 сентября, в воскресенье. Он отметил, что службы города подготовились к отопительному сезону. Проведены гидравлические и температурные испытания сетей, отремонтированы ненадежные участки.

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"Это гарантирует надежное теплоснабжение потребителей на протяжении всего периода", — цитирует Бирюкова РИА Новости.

Заммэра напомнил, что из-за резкого похолодания начали досрочно включать отопление на социальных объектах, включая школы и детские сады. В воскресенье начнется подача тепла в жилые дома, а через неделю — на промышленные и торговые объекты. По словам Бирюкова, процесс может занять несколько дней.

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