МАГАТЭ потребовало от России прекратить "действия против ЗАЭС"

Резолюцию принял совет управляющих агентства

Резолюцию по итогам визита на Украину принял совет управляющих МАГАТЭ. В поддержку документа выступили 26 членов совета, против выступили представители Китая и России, семеро воздержались.

В тексте резолюции содержится требование "немедленно прекратить действия против и на Запорожской АЭС".

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ о поездке делегации на Запорожскую АЭС. В то же время, по словам российского лидера, очевидно, что руководство агентства находится под давлением США и европейских стран, поэтому не может прямо сказать, что обстреливает район станции украинская сторона, передает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"