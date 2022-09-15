Россия усиливает Западный военный округ танками Т-90М

Боевые машины "Прорыв" по основным характеристикам не уступают "Армате"

Минобороны России решило увеличить количество новейших танков Т-90М "Прорыв" в составе Западного военного округа. Боевые машины пойдут как на перевооружение уже существующих воинских частей, так и поступят во вновь сформированные. Подчеркивается, что "Прорывы" по своим основным характеристикам не уступают перспективным Т-14 "Армата".

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве, решение о поставках уже принято. Сроки поставок новых машин будут зависеть от выполнения гособоронзаказа. Решение об усилении частей на западных границах принято в ответ на действия НАТО.

Эксперты отмечают, что Т-90М "Прорыв" создан с учетом боевых возможностей перспективных противотанковых комплексов. Машина имеет новую систему динамической защиты и новые боеприпасы, в том числе подкалиберные оперенные снаряды.

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