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Лондон использует похороны Елизаветы II как попытку свести счеты с Москвой

21:05
  • четверг
  • 15 сентября 2022

В МИД России напомнили, что британская королева сражалась с нацистами

Решение Лондона не приглашать российских представителей на траурные мероприятия в связи с кончиной Елизаветы II – это попытка использовать национальную трагедию в геополитических целях. В МИД России назвали действия британских властей безнравственными.

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В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что британские власти проинформировали посольство России в Лондоне о решении воздержаться от направления российской стороне приглашений на траурные мероприятия в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Предлогом для такого шага англичане выбрали специальную военную операцию России на Украине.

"Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", - подчеркивается в заявлении МИД.

В Москве такие действия назвали кощунственными перед памятью Елизаветы II. Королева, как известно, в годы Второй мировой войны служила в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, которые сражались с нацистами и их украинскими пособниками Бандерой и Шухевичем.

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