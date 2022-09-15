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Нэнси Пелоси решила отправиться в Армению

21:42
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Наблюдатели считают, что политик решила закрепить за собой образ защитника прав человека

Нэнси Пелоси запланировала визит в Армению. Спикер палаты представителей США собирается отправиться в Ереван на фоне обострения в Закавказье.

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Как сообщает Politico со ссылкой на свои источники, Пелоси решила продемонстрировать поддержку Еревану в его конфликте с баку. Спикера будет сопровождать одна из чиновников армянского происхождения в Конгрессе США Джеки Спейер. Вашингтон считает, что Пелоси хочет закрепить за собой образ защитника прав человека во всем мире.

П информации издания, Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и другими государственными деятелями Армении. По мнению экспертов, визит в Ереван может стать для спикера палаты представителей последней "драматичной" зарубежной поездкой после ее скандального визита на Тайвань. Демократическая партия может потерять свое большинство в палате по итогам промежуточных выборов в Конгресс США этой осенью.

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