Нэнси Пелоси решила отправиться в Армению

Наблюдатели считают, что политик решила закрепить за собой образ защитника прав человека

Нэнси Пелоси запланировала визит в Армению. Спикер палаты представителей США собирается отправиться в Ереван на фоне обострения в Закавказье.

Как сообщает Politico со ссылкой на свои источники, Пелоси решила продемонстрировать поддержку Еревану в его конфликте с баку. Спикера будет сопровождать одна из чиновников армянского происхождения в Конгрессе США Джеки Спейер. Вашингтон считает, что Пелоси хочет закрепить за собой образ защитника прав человека во всем мире.

П информации издания, Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и другими государственными деятелями Армении. По мнению экспертов, визит в Ереван может стать для спикера палаты представителей последней "драматичной" зарубежной поездкой после ее скандального визита на Тайвань. Демократическая партия может потерять свое большинство в палате по итогам промежуточных выборов в Конгресс США этой осенью.

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