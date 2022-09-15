Новак назвал замену "Северному потоку-2"

Газ пойдет на восток

Заменой существующему газопроводу "Северный поток-2" может стать строящийся трубопровод "Сила Сибири– 2". Это подтвердил вице-премьер Александр Новак.

"Ну, фактически — да", — прокомментировал Новак предположение ведущего телеканала "Россия-1", что "Сила Сибири-2", направленная на восток, может заменить России "Северный поток-2", проложенный в Германию.

Как ранее заявляли в "Газпроме", цель проекта "Сила Сибири-2" - соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, газификация в Восточной Сибири. Также газопровод может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай с объемом поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. В Монголии заверили, что ожидают строительства в 2024 году, технико-экономическое обоснование проекта завершено. Западные СМИ тем временем сообщают, что сделка России и Китая по строительству нового газопровода вызвала большие опасения в Европе.

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