Теперь ему грозит тюрьма и огромный штраф

На Лазурном берегу развернулась драматическая история, которая была бы смешной, когда бы ни была такой грустной. Французская пресса сообщила о нападении на двух украинских беженок в городке рядом с Ниццей. Крепкий мужчина, работающий охранником, избил двух женщин. Местный прокурор сообщает:

"Две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его", - заявил Ксавье Боном, прокурор.

Драматизм ситуации заключается в том, что женщины украинки приняли соотечественника за русского, который, как они поняли, избил их за то, что они слушали песни на родном языке. Нападавший оказался украинцем, бывшим солдатом ВСУ, он тоже оплошал. Как рассказал на допросе в полиции "перепутал девушек с русскими и случайно избил". Были бы русскими на самом деле, никто бы и шума не поднимал?

Теперь укропатриоту грозит три года заточения и штраф 45 тысяч евро. Европейцы начали уставать от украинской тематики в целом и от конфликтного украинского патриотизма в частности. Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка жалуется: в Германии выступать не дают украинским коллективам.

"Украинская музыка стала встречать сопротивление каких-то тайных сил в Германии. Стали везде отменять наши концерты под эгидой, что украинцы - это фашисты, и фашистам нельзя петь на родном языке свои песни", - жалуется Скрипка.

Намек на то, что рука Москвы и до Берлина дотянулась? Общеевропейская демонстрация солидарности с Украиной всё больше остается в политическом поле. Рядовые граждане ЕС, которым уже за свет платить нечем, утомлены этим показным гостеприимством и не приветствуют агрессивного поведения укропатриотов, которые готовы и на территории Евросоюза биться до крови со всем, что напоминает о России. Поляки в антироссийском угаре с украинцами чуть ли не братьями стали. На словах.

Глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен, обнимавшая в четверг в Киеве Зеленского, не без удовольствия сообщила, что уже 5 миллионов украинских беженцев вернулись из ЕС на Украину. Погостили и хватит. Жаль, наверное, тех украинцев, которых привечают лишь за то, что Россию ненавидят, а за ненадобностью отсылают назад. Такое гостеприимство, такая солидарность. У европейских политиков в действительности всё не так, как на самом деле.

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