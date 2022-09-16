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Политолог о сотрудничестве России и Китая: "Пекин понимает, что один новый мир не построит"

09:35
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Самарканде

Ключевым событием двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде стала встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином - российский и китайский лидеры говорили о дружбе и сближении позиций Москвы и Пекина не только в двусторонних отношениях, но и в подходе к новому мировому порядку.

Об отношениях России и Китая с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ.

"Очевидно, есть некая дорожная карта [нового мироустройства], которая частично проработана. Интересность ситуации в том, что Китай долгое время считал, что он должен идти и под руководством компартии строить "единую судьбу человечества". Но сейчас Китай предлагает сотрудничество не только экономическое, но и политическое, геостратегическое с Россией. И в этом смысле это новинка, потому что Китай понимает, что в одиночку большой новый мир не построить.

<...>

ШОС заранее объявляла себя как невоенная организация. Не думаю, что ШОС должна пересекать эту линию. Есть же и другие типы ответов, например, создание мощного экономического блока, например, с единой валютой, низкими тарифными ставками. Это, по сути, антизападная коалиция без декларирования антизападного лозунга", - сказал Маслов.

Полную версию комментария смотрите в видео.

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