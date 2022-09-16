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Минобороны показало кадры работы Ми-35 в ходе спецоперации

08:58
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Экипажи успешно выполняют различные задачи

Минобороны показало кадры боевой работы многоцелевых ударных вертолетов  Ми-35. Экипажи успешно выполняют задачи по уничтожению бронетехники и военных объектов ВСУ, сопровождают колонны, доставляют десант, грузы, а также оказывают поддержку с воздуха. Ежедневно совершают несколько вылетов независимо от времени суток. Современный бортовой комплекс обороны Ми-35 надежно защищает от вражеских ПЗРК, а широкий спектр вооружения позволяет поражать замаскированную бронетехнику, пункты управления и живую силу националистов на значительном расстоянии. Излюбленный приём экипажа - кабрирование - когда вертолет летит очень низко, а затем резко набирает высоту. Его выполняют для стрельбы неуправляемыми ракетами по целям на удалении.

"Мы выполняли полет, огибали рельеф местности на предельно малой высоте. В некоторых местах, где позволяло, мы шли на одном-двух метрах, даже, как говорится, брили кромки деревьев. Вышли в квадрат, обнаружили цель сосредоточения живой силы противника, легкобронированной техники, отработали неуправляемым авиационным вооружением, без происшествий дошли, сели на свой аэродром", - рассказывает Юрий, командир вертолета Ми-35.

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