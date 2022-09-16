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Стали известны новые имена героев спецоперации

08:56
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Наши военные проявляют мужество и отвагу

Ефрейтор Василий Ляшов из самоходной гаубицы только за одну ночь уничтожил несколько артиллерийских расчетов радикалов, а также тыловую колонну, подвозящую боеприпасы противнику. Попытка наступления на наши позиции была сорвана.

Лейтенант Антон Чепелев под постоянным обстрелом боевиков управлял огнем артиллерийской батареи, уничтожая подразделения ВСУ, которые на протяжении нескольких часов так и не смогли развернуть боевые порядки. Продолжая наносить удары по националистам, батарея Чепелева отошла на заранее подготовленные  рубежи.

Прапорщик Дмитрий Чемышев, рискуя жизнью, сумел в кратчайшие сроки восстановить поврежденную боевиками связь с командным пунктом бригады. Это позволило не допустить потерь управления войсками и вести прицельный огонь по наступающему противнику.

Рядовой Юрий Филонов во время подвоза боеприпасов на передовую попал в засаду украинских диверсантов и вместе с товарищами сумел отбить вражескую атаку на российскую колонну. Доставленные снаряды позволили нашей артиллерии нанести значительные потери неприятелю.

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