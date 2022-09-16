Небензя: западные санкции мешают российскому экспорту зерна и удобрений

Он обвинил США и Европу в лицемерии

Россия из-за санкций не может произвести добровольные взносы во Всемирную продовольственную программу ООН и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию . Об этом заявил на заседании Совбеза постпред нашей страны Василий Небензя.

Речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы на помощь беднейшим странам. Кроме того, дипломат отметил, что ограничения Запада мешают реализации стамбульского меморандума о российских поставках продовольствия и удобрений на мировые рынки. Небензя привел в пример памятку Еврокомиссии, которая, по сути, запрещает европейским перевозчикам транспортировать наши удобрения в третьи страны - Африку, Азию и Латинскую Америку. Зато разрешает в государства ЕС. Снять препятствия для российского экспорта призвали в Совбезе ООН представители Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Мексики.

Василий Небензя назвал лицемерной позицию США и союзников и по вывозу украинского зерна.

"География отгрузок в рамках черноморской инициативы показывает, что почти половина всех поставок идет в страны с высоким уровнем дохода, а в беднейшие государства, которые в состоянии продовольственного кризиса, отправлено всего шесть судов из 136, то есть 4% с грузом чуть более 250 тысяч тонн", - заявил Небензя.

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