В новый пакет помощи Украине от США вошли снаряды для HIMARS

Вашингтон выделил Украине помощь на 600 миллионов долларов

Новый пакет военной помощи Украине от США не заставил себя долго ждать. В этот раз Вашингтон выделил 600 миллионов долларов.

Киевский режим получит дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов и еще тысячу высокоточных натовского калибра. Кроме того, Украине поставят системы противодействия беспилотникам, оборудование для разминирования, противопехотные боеприпасы, стрелковое оружие и патроны к нему, автомобили, приборы ночного видения, а также амуницию.

С приходом к власти президента Джо Байдена США выделили Киеву 15 миллиардов 800 миллионов долларов военной помощи.

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