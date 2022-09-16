В новый пакет помощи Украине от США вошли снаряды для HIMARS

Вашингтон выделил Украине помощь на 600 миллионов долларов
Новый пакет военной помощи Украине от США не заставил себя долго ждать. В этот раз Вашингтон выделил 600 миллионов долларов.
Киевский режим получит дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов и еще тысячу высокоточных натовского калибра. Кроме того, Украине поставят системы противодействия беспилотникам, оборудование для разминирования, противопехотные боеприпасы, стрелковое оружие и патроны к нему, автомобили, приборы ночного видения, а также амуницию.
С приходом к власти президента Джо Байдена США выделили Киеву 15 миллиардов 800 миллионов долларов военной помощи.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"