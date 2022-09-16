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На границе Киргизии и Таджикистана вновь началась стрельба

08:19
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Сообщается о жертвах и раненых

Ситуация на границе между Киргизией и Таджикистаном в ночь на пятницу, 16 сентября, вновь обострилась. В связи с этим было принято решение об эвакуации мирного населения из приграничных районов, рассказала пресс-секретарь Баткенской области Киргизии Кундуз Жоробекова.
Киргизия обвинила Таджикистан в применении минометов на границе

Везде, где идет перестрелка, эвакуируют мирных жителей, в первую очередь это касается детей, женщин и пожилых людей/ Количество эвакуируемых чиновница пообещала сообщить позднее.

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявила, что таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов Киргизии и позиций киргизской стороны из стрелкового и группового оружия. Позже начался минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда, цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

По информации Министерства здравоохранения Киргизии, 11 киргизских военнослужащих получили ранения. В Таджикистане сообщили о гибели одного таджикского пограничника и о ранении трех человек.

Ранее в сентябре уже произошел инцидент со стрельбой на границе между Киргизией и Таджикистаном между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы, рассказали в пограничной службе Киргизии.

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