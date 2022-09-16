Человек погиб при обстреле Белгородской области ВСУ

Два человека получили ранения

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обстрела украинскими военными города Валуйки в приграничном районе Белгородской области. Об этом в ночь на пятницу, 16 сентября, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как написал Гладков в своем Telegram, в результате обстрела повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин.

На место происшествия выехали представители администрации региона и экстренных служб. К утру появились сообщения о восстановлении энергоснабжения Валуек.

Белгородская область, граничащая с Украиной, неоднократно подвергалась обстрелам с позиций украинских военных. В регионе продолжает действовать "желтый" уровень террористической угрозы, продленный до 22 сентября.

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