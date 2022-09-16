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Посол России в Швеции предупредил Киев о риске перехода к настоящей войне

09:01
  • пятница
  • 16 сентября 2022

В этом случае "Украине очень быстро придет конец"

Киеву придет конец, если Москва перейдет от спецоперации к полноценной войне. Такое мнение в пятницу, 16 сентября, высказал посол России в Швеции Виктор Татаринцев.
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Дипломат подчеркнул, что в настоящее время "со стороны России — это специальная военная операция, а не война". Однако "если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро". При этом посол подчеркнул, что "мы побеждаем. Так и запишите".

В интервью изданию Expressen Татаринцев указал, что Москву невозможно изолировать от мира, а также призвал Запад об этом помнить.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в зависимости от условий завершения боевых действий в рамках российской спецоперации по защите республик Донбасса существует вероятность, что Украина перестанет существовать как независимое государство.

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