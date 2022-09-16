В Великобритании сочли ошибкой отказ позвать Путина на похороны Елизаветы II

Лондон упустил ряд важных политических возможностей

Решение не отправлять российским властям приглашение на похороны королевы Великобритании Елизаветы II является серьезной ошибкой. Такое мнение высказывают британские журналисты.

Как пишет The Independent, государственные похороны всегда давали возможность для встреч, позволяющих прощупать почву и понять, есть ли потенциал для новых инициатив. Однако официальный Лондон лишил себя такой возможности, не направив приглашение российскому лидеру Владимиру Путину.

Издание отмечает, что тем самым правительство нового премьера Лиз Трасс упустило шанс создать задел для возобновления российской-британских отношений в будущем.

Такой подход "лишь усугубляет, а не разрешает разногласия", резюмируют журналисты.

В Кремле ранее подчеркнули, что Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной британской королевы, однако изначально не собирался ехать на ее похороны, независимо от наличия приглашения.

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