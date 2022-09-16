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Посол России предупредил США о последствиях собственных санкций

09:19
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Рестрикции наносят удар по американской экономике

Односторонние санкции американских властей бьют по интересам самих Соединенных Штатов и перспективам восстановления глобальной экономики. Об этом заявил в четверг, 15 сентября, посол России в США Анатолий Антонов.
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Как отметил дипломат, которого цитирует в своем Telegram-канале пресс-служба посольства, власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей — наоборот, бьют по интересам самих Соединенных Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики.

Антонов отметил непоследовательность Вашингтона: американцы с одной стороны заявляют о важности сотрудничества в космосе, а с другой — вводят санкции против структур Роскосмоса. Не выдерживая конкуренции с передовыми финансовыми технологиями, пытаются запретить их использование.

Однако повлиять на подходы и позиции России подобные враждебные шаги не могут, они приведут лишь к усилению замерзания двустороннего диалога, подчеркнул посол.

Антироссийские санкции уже обернулись негативными последствиями для жителей Европы. При этом граждан Германии призвали принести "личные жертвы" в борьбе с теми, кто "хочет разрушить демократическую жизнь".

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Анатолий Антонов
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