Санкции Запада помешали взносам России в продовольственную программу ООН

Рестрикции подрывают глобальную продовольственную безопасность

Из-за введенных Западом санкций Россия не может безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу ООН. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что рестрикции подрывают глобальную продовольственную безопасность. Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы, среди прочего, на помощь странам, сталкивающимся с риском голода.

Небензя отметил, что такая же ситуация сложилась в отношении взносов России для ЮНИДО — организации ООН по промышленному развитию, "в которой также подрываются проекты по поддержке пищевой промышленности в нуждающихся государствах, в том числе Сирии".

При этом российский постпред указал на то, что Москва изыскивает возможности для поддержки глобальной продовольственной безопасности, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что сомнения, которые высказываются в западных странах по поводу российской оценки распределения украинского зерна в рамках продовольственной программы ООН, безосновательны.

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