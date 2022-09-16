Латвия установила дату запрета на въезд россиян с шенгенскими визами

Такую меру согласовали все страны Балтии, а также Польша

С 19 сентября власти Латвии ограничивают въезд российским гражданам с шенгенскими визами. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказал латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Политик заявил, что такое решение принято "по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией".

В своих социальных сетях Ринкевичс обратился к россиянам с предупреждением не пытаться пересечь границу, поскольку "вас здесь не ждут", сообщает РИА Новости.

В начале сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали совместный региональный подход по введению мер для российских граждан, имеющих визы ЕС. Конкретная дата вступления этих мер в силу в каждом из четырех государств определяется самостоятельно.

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