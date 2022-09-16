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Путин провел разговор с Пашиняном

10:21
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Ситуация на армяно-азербайджанской границе очень напряженная

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.

Об этом первым сообщил армянский кабмин, затем следом информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, а также обращение Армении в ОДКБ.

"Пашинян подчеркнул, что, хотя в настоящее время на границе относительно спокойно, однако ситуация из-за агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении остается очень напряженной", - говорится на сайте правительства.

Глава армянского правительства добавил, что результате конфликта на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли 135 человек, многие ранены.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в очередной раз в ночь на 13 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. С каждой стороны есть потери среди военных.

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