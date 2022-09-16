Володин предложил привлечь президента Польши к уголовной ответственности

Спикер Госдумы оценил заявление Дуды о Второй мировой войне

Польша существует как государство только благодаря России, историю нельзя перечеркивать. Такое заявление в пятницу, 16 сентября, сделал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram, заявление президента Польши Анджея Дуды о роли России во Второй мировой войне "реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа".

Володин напомнил, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах, а "наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше". При этом поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжелых работах.

Спикер Госдумы также указал, что в российском уголовном праве предусмотрено наказание за высказывания, подобные заявлению польского президента. Володин счел правильным надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры по его привлечению к уголовной ответственности.

Ранее Анджей Дуда заявил, что Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу, Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому можно требовать репарации и от Москвы.

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